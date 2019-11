Dit zijn de tien meest gezochte schurken ter wereld

Een spectaculaire Amerikaanse commando-actie in Syrië maakte onlangs een einde aan het leven van Abu Bakr al-Baghdadi. De leider van Islamitische Staat was onbetwist de meestgezochte misdadiger ter wereld. Zijn uitschakeling is een belangrijke overwinning in de strijd tegen de ‘Most Wanted’ maar de oorlog wordt er niet mee gewonnen. De lijsten worden automatisch aangevuld. De bekendste is die van de FBI, de Amerikaanse federale recherche. Onlangs voegden de Amerikanen de oudste verdachte ooit aan hun lijst toe: Eugene Palmer (83) die haar schoondochter zou hebben vermoord. In Nederland is Ridouan Taghi de ‘Most Wanted’. Hij wordt gezocht voor drugshandel en moord en zou zich mogelijk in Dubai ophouden.



Op basis van alle lijsten, van de FBI en collega-organisaties in de rest van de wereld, zijn dit de tien meest gezochte misdadigers: