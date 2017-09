DNA-test Salvador Dali: Abel is geen biologische dochter

De stichting Dali meldde vandaag dat de rechtbank aan zijn advocaten heeft meegedeeld dat het DNA van de vrouw is vergeleken met monsters uit de overblijfselen van Dali. Daaruit blijkt dat de claim van de vrouw onjuist is. Een woordvoerder van de rechtbank wilde de resultaten van de DNA-tests nog niet bevestigen.

Intact

Het lichaam van de kunstenaar werd anderhalve maand geleden opgegraven. De gerechtelijke artsen waren ongeveer vijf uur bezig met het nemen van de monsters. Volgens de burgemeester van Figueras was het lichaam van Dalí in goede staat en goed geconserveerd. ,,Zijn snor staat nog precies zoals hij het graag had: op tien over tien", vertelt Narcís Bardalet, die hielp bij het begraven en opgraven, aan het lokale radiostation RAC1. ,,Het is een wonder."