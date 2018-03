Dochter Skripal aan beterende hand

Volgens het ziekenhuis dat de twee behandelt, verbetert haar toestand snel. Dat is opvallend nieuws, want eerder vandaag stelde een nicht van de twee, Viktoria Skripal, dat de prognose ,,echt niet goed'' is. Sergei Skripal is nog steeds in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel. Zijn mentale vermogen is mogelijk aangetast door het zenuwgas.

De medisch directeur van het Salisbury District ziekenhuis zei: ,,Het doet me goed te kunnen melden dat er een vooruitgang zichtbaar is in de gezondheid van Joelia Skripal. Ze reageert goed op de behandeling, maar blijft 24 uur per dag klinische zorg ontvangen."

Zenuwgasaanval

Vader en dochter Skripal werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in het centrum van Salisbury. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok.