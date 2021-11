Dode bij aanslag in Jeruzalem: politie schiet Palestijnse dader dood

Brandstof op rantsoen en reizen beperkt na hevige overstro­min­gen Canada

De autoriteiten in het westen van Canada hebben reis- en brandstofbeperkingen ingesteld vanwege bevoorradingsproblemen na grote overstromingen in het gebied. Zondag en maandag viel er extreem veel regen in het zuidwesten van de provincie British Columbia, resulterend in aardverschuivingen en overstromingen. Veel wegen raakten beschadigd en onbegaanbaar en verschillende gebieden zijn ondergelopen.

20 november