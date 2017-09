Dode door vallend rotsblok zo groot als flatgebouw

Het incident vond plaats bij de toeristische trekpleister El Capitan in het park. Op het moment dat het grote rotsblok en ander gesteente naar beneden kwam waren zeker dertig mensen de berg aan het beklimmen. Het is niet duidelijk of de slachtoffers toeristen zijn, stelt ranger Scott Gediman.



Klimmers hebben via sociale media afbeeldingen verspreid waarop te zien is dat de rotsblokken rond 14.00 uur (lokale tijd) naar beneden stortten, afgewisseld met veel opwaaiend stof na de crash. ,,Ik zag een stuk steen, wit graniet, met de grootte van een appartementengebouw", vertelt de Canadese klimmer Peter Zabrok (57) aan persbureau AP. ,,Het kwam zonder waarschuwing naar beneden.”



Zabrok heeft de indrukwekkende rots al tientallen keren beklommen, maar zoiets nog nooit meegemaakt. El Capitan is één van ’s werelds grootste granieten monolieten die 1219 meter boven Yosimite-dal uittorent. Bergbeklimmers van over de hele wereld reizen naar het park in Sierra Nevada om El Capitan te bewonderen. Het losraken van rotsblokken is gebruikelijk in Yosimite, maar zelden fataal. Het is er in dit jaargetijde extra druk, omdat het nog warm is en er lang daglicht is.



Het park is na het ongeluk gewoon opengebleven. De gewonde is naar een ziekenhuis in de buurt van het park gebracht.