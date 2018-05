Dode en drie gewonden na aanval met mes in Parijs, dader doodgeschoten

Het incident vond plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l'Opéra in Parijs. Een wijk met veel restaurants en bars waar het vaak druk is op zaterdagavond.



Op het moment heerst nog veel onduidelijkheid over de situatie. Aanvankelijk waren van de vier gewonden er twee slecht aan toe. Later kwam het nieuws naar buiten dat één van hen is overleden. De Franse krant Le Parisien spreekt zelfs over acht gewonden. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie geeft naar verwachting later op de avond een persconferentie, dat meldt de Franse zender BFMTV.