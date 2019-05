Dode en tientallen bij ongeval met Flixbus in Duitsland

Vijf mensen, onder wie toeristen, komen om bij vliegtuig­crash Honduras

19 mei Bij een vliegtuigcrash in de zee bij Honduras zijn vijf mensen omgekomen. Het gaat om vijf buitenlandse toeristen, onder wie de piloot. Het toestel stortte kort na opstijgen neer in de Atlantische Oceaan bij het eiland Roatan. Een oorzaak is nog niet gevonden.