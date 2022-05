Dode en tientallen gewonden bij botsing tussen treinen nabij Barcelona

reportage Een patatje voor Oekraïense vluchtelin­gen in Polen: ‘Mensen zijn gek op Hollandse snacks’

Nadat het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne losbarstte, stelde Polen alles in het werk om vluchtelingen uit het buurland op te vangen. Maar aan de Poolse solidariteit met de Oekraïners blijken nu grenzen te zitten. ,,We komen er achter dat we nog een hele marathon moeten lopen.’’

15 mei