Dode en tientallen gewonden bij explosie van tankstation in Roemenië

Oekraïne Nederlan­ders bouwen verwoest Irpin weer op: ‘Die Hollandtsi kunnen er wat van’

De oorlog is nog niet voorbij, maar intussen werken tientallen Nederlanders al mee aan wederopbouwprojecten in Oekraïne, zoals in het zwaar getroffen Irpin. Wij gingen ernaartoe en spraken met Sanne en Gerben. ,,Ik wilde per se meer doen dan alleen geld doneren.’’