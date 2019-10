Dode en twee gewonden bij ingestort gebouw in België: ‘Haal me hier alsjeblieft weg’

Bijna 2000 naschokken na zware aardbeving Molukken: ‘Angst voor tsunami’

16:00 Een zware aardbeving trof de Molukken een maand geleden. Ruim 170.000 mensen zijn dakloos of de bergen in gevlucht. Ze verblijven in geïmproviseerde tentenkampen. Dagelijks zijn er naschokken, de angst regeert. De gemeenschap in Nederland maakt zich grote zorgen.