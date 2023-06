Dode en zeven gewonden bij achtbaanongeluk in Stockholm: ‘Opeens vielen mensen uit de bakjes’

Een agent die betrokken was bij de reddingsoperatie zei tegen de krant Aftonbladet dat er meerdere bezoekers uit de attractie zijn gevallen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat het voorste karretje ontspoord is en een wiel mist, op een andere foto ligt dat wiel onder de achtbaan op de grond. De karretjes staan nog wel op de baan. Het pretpark is ontruimd.