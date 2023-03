Dode migranten aangetroffen in trein Texas

De politie van Uvalde meldt in een statement dat er tegen 16.00 uur een telefoontje binnenkwam van een onbekende beller, die waarschuwde dat er een groep migranten in de trein was die dreigde te stikken. De grenspolitie liet de trein stoppen even buiten het plaatsje Knippa. Daar troffen ze zo’n vijftien mensen aan die dringend medische zorg nodig hadden. De migranten werden per ambulances en helikopters afgevoerd. Voor twee van hen kwam de hulp te laat.