Dodelijke brand na gender reveal-feestje kan prille ouders op 20 jaar cel komen te staan

Het leek zo leuk. Een Amerikaans echtpaar wilde in september vorig jaar met een grote blauwe of roze rookwolk onthullen welk geslacht hun nieuwe spruit heeft. De rookbom die het heuglijke nieuws als bij donderslag moest brengen, veroorzaakte echter een gigantische en dodelijke bosbrand. De nieuwbakken ouders lopen daardoor niet alleen kans op een miljoenenclaim, maar ook op twintig jaar gevangenisstraf.

Het zogeheten gender reveal-feestje in het El Dorado Ranch Park in Yucaipa veranderde op 5 september al snel in een dodelijke situatie, waarbij huizen aan de alles verzengende vlammenzee ten prooi vielen en ruim 9000 hectare bos in de as werd gelegd. De bedenker van de feestjes, Jenna Karvunidis, riep andere ouders in spe op ermee te stoppen. Ze zei spijt te hebben ooit met de babypartijtjes te zijn begonnen.



Door de El Dorado-brand, zoals de vernietigende fik genoemd wordt, moesten zo’n drieduizend mensen evacueren, meldde CBS News. De schade bedraagt volgens een woordvoerder van de brandweer ruim 8 miljoen dollar (6,7 miljoen euro). De natuurbrand woedde ruim twee maanden en werd pas op 16 november bedwongen. Een brandweerman kwam daarbij om het leven en een aantal anderen raakte gewond.

Volledig scherm De schade van de bosbrand wordt geraamd op ruim 8 miljoen dollar, zo'n 6,7 miljoen euro. © AP

Vaker mis

De dood van spuitgast Charles Morton kan Refugio Manuel Jimenez en zijn eega Angela Renee Jimenez nu op een forse celstraf komen te staan. Het stel - dat onschuldig pleit te zijn - is aangeklaagd voor een aantal vergrijpen, waaronder roekeloos gedrag en onopzettelijke doodslag, en kan daarvoor twintig jaar achter de tralies belanden. De rechter buigt zich op 15 september over de zaak.



Het debacle in Yucaipa, nabij miljoenenstad Los Angeles, is niet het eerste genderfeestje dat op een ramp uitdraait. Door de jaren heen ging er van alles mis. In november van 2018 ging in Arizona 182 vierkante kilometer natuur in rook op en moesten tweehonderd mensen worden geëvacueerd. Gepruts aan een vuurwerkbom kostte de 28-jarige Christopher Pekny begin dit jaar het leven, toen het onding in zijn gezicht explodeerde.

Volledig scherm Bij de branden in Yucaipa kwam één brandweerman om het leven en raakte een aantal anderen gewond. © EPA

De brand na de gender reveal-party in Yucaipa is er in een lange rij (video)