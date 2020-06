Dodelijke dag in Mexico: 14 lijken langs de weg en ‘dramatische aanslag’ op politiechef

Harfuch raakte gewond, twee van zijn lijfwachten kwamen bij de moordaanslag om het leven. Ook een passerende vrouw kwam om. Sinds toenmalig president Felipe Calderon in 2006 de oorlog verklaarde aan de misdaadkartels zijn in Mexico meer dan 287.000 mensen vermoord, zeggen mensenrechtenactivisten.



Een dag eerder werden in kuststaat Sinaloa de lichamen van zeven mannen gevonden. De stoffelijke overschotten waren gehuld in militaire kleding en lagen in een pick-uptruck nabij de stad Culiacán. Dichtbij werden in de buurt van twee kapotgeschoten voertuigen nog eens negen lijken gevonden.



Sinaloa is de thuisbasis van een kartel dat luistert naar dezelfde naam. Volgens de autoriteiten waren de omgekomen mannen mogelijk betrokken bij een bendestrijd om terrein. ,,Er is duidelijk een strijd gaande tussen criminele groepen in dit gebied’’, aldus politiechef Cristobal Castañeda.