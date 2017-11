Doden door hevig noodweer in Griekenland

Onder de doden zijn veel ouderen, die niet op tijd voor het wassende water konden vluchten. In Mandra, ten westen van Athene, werden vijf mensen dood aangetroffen in hun ondergelopen huizen. Nog twee personen dreven levenloos in zee. In de westelijke regio Attica is de noodtoestand uitgeroepen.



Ten minste 13 mensen zijn gewond geraakt en opgenomen in ziekenhuizen. Het dodental kan nog iets oplopen, want een aantal mensen wordt nog vermist. Premier Alexis Tsipras heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van het noodweer.



Wegen in Nea Peramos, 27 kilometer ten westen van Athene, veranderden in modderstromen, lieten tv-beelden zien. ,,Praktisch de hele stad Nea Peramos is overstroomd'', vertelt burgemeester Grigoris Stamoulis. ,,Ik denk niet dat we ooit eerder zo’n overstroming hebben gezien.''