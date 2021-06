Doden door verwoestende tornado in Tsjechië

Venetie mogelijk bedreigd werelderf­goed door enorme cruisesche­pen: ‘Groot probleem voor Italië’

22 juni Een belangrijk adviesorgaan van VN-organisatie Unesco denkt dat het verstandig is om Venetië toe te voegen aan de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat er nog altijd geen permanent verbod is op het aanmeren van enorme cruiseschepen. Deze mileuonvriendelijke vakantieschepen zijn al jaren een bron van ergernis en controverse in de Italiaanse stad. De Italiaanse minister van cultuur erkent op Twitter dat er geen tijd meer te verliezen is. ,,We moeten onmiddellijk de doorgang van grote schepen in het Giudecca-kanaal verbieden.”