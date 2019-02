Doden door zelfmoordactie Caïro

Matroos op wereldbe­roem­de ‘kusfoto’ overleden

19:31 Het werd een van de meest iconische foto’s van de twintigste eeuw en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Fotograaf Alfred Eisenstaedt drukte precies op het juiste moment af en ving de innige overwinningsomhelzing op Times Square in New York. Een matroos zoent midden op straat op de dag van de Japanse capitulatie in 1945 een vrouw in verpleegstersuniform.