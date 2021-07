Doden en gewonden bij crash militair vliegtuig op Filipijnen

Tot nu toe zijn zeker 40 mensen levend uit het brandende toestel, een C-130, gered. Hulpverleners waren al snel ter plaatse. ,,We bidden dat we meer levens kunnen redden", aldus vertelt generaal Cirilito Sobejana. Hij zei dat het vliegtuig de landingsbaan miste en neerstortte bij een poging om een doorstart te maken.

Een dikke zwarte rookpluim steeg op boven de huizen in de buurt van de crashplaats. Op foto’s van lokale media is het wrak van het vliegtuig te zien dat in vlammen is opgegaan.