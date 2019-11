Doden en gewonden door natuurbranden Australië

Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen door de natuurbranden in Oost-Australië. Zeven personen worden nog vermist, deelde de premier van deelstaat New South Wales zaterdagochtend mee. Gladys Berejiklian vreest dat het dodental zal oplopen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

De hulpdiensten hebben de handen vol aan de vele branden in New South Wales en het noordoostelijke Queensland. New South Wales wordt geteisterd door zeker zeventig natuurbranden, die door de droge weersomstandigheden en de harde wind lastig zijn te bestrijden.

De branden hebben volgens de brandweer het plaatsje Bobin in de as gelegd. In Glen Innes is een gevangenis ontruimd en ook de inwoners van Cooroibah in Queensland zijn geëvacueerd. Er zijn ongeveer 1200 brandweerlieden en 70 vliegtuigen ingezet. ,,Helaas hebben veel mensen gebeld om hulp te vragen, maar konden we vanwege de omvang en snelheid van het vuur niet iedereen bereiken’’, aldus de brandweer.

Inwoners van getroffen gebieden delen op sociale media beelden van brandende bomen en de enorme rookontwikkeling. Lokale radiozenders geven tips over hoe branden te overleven in voertuigen of woningen. Een van de overleden slachtoffers is volgens de autoriteiten aangetroffen in een auto in Glenn Innes. De ander werd zwaargewond aangetroffen in de buurt van hetzelfde dorpje en overleed later aan haar verwondingen.

