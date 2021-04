Doden en gewonden door twee schietpartijen in VS

In de Verenigde Staten hebben twee schietpartijen plaatsgevonden die meerdere mensen het leven hebben gekost. Een voormalige profspeler uit het American football richtte woensdag in Rock Hill in de staat South Carolina een bloedbad aan en in een meubelzaak in Texas opende donderdag een werknemer het vuur.

De verdachte in South Carolina is Phillip Adams, 32 jaar. Hij stopte zes jaar geleden als prof in de NFL als gevolg van een aantal blessures. Volgens de politie heeft hij vijf mensen gedood, drie volwassenen en twee kinderen. Daarna maakte hij een einde aan zijn eigen leven. De politie heeft nog geen idee wat het motief voor zijn daad is.

Adams zou in zijn geboorteplaats Rock Hill naar het huis van Robert Lesslie - een prominente arts door wie hij in het verleden mogelijk werd behandeld - zijn gegaan en vervolgens het vuur hebben geopend. Hij doodde daarbij niet alleen de 70-jarige dokter, maar ook diens vrouw Barbara (69) en hun kleinkinderen Adah (9) en Noah (5). Ook een 38-jarige man die bij de familie aan het werk was overleefde de kogelregen niet. Een zesde persoon is met ernstige schotwonden opgenomen in het ziekenhuis.

Daarna ging Adams naar zijn eigen huis, waar hij zichzelf door het hoofd schoot. De lokale politie wilde niet bevestigen of Adams de arts of diens familie kende.

Adams speelde zes jaar in de NFL, voor het laatst bij Atlanta Falcons. Zijn vader Alonzo Adams zei dat zijn zoon vermoedelijk leed aan de gevolgen van die loopbaan. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat het een goede jongen is. Onder normale omstandigheden zou hij dit niet doen.’’ Er is veel onderzoek gaande naar hersenletsel dat spelers kunnen overhouden aan hun sportloopbaan, onder meer in het American football.

Volledig scherm Politie bij het huis van Phillip Adams in Rock Hill, nadat de voormalige American footballspeler vijf mensen doodde en vervolgens zichzelf van het leven beroofde. © REUTERS

Schietpartij in meubelzaak

Bij de schietpartij in Bryan in Texas kwam één persoon om het leven en raakten vier mensen door kogels gewond. Een vijfde persoon is ook naar het ziekenhuis vervoerd vanwege een vermoedelijke astma-aanval. Volgens een woordvoerder van de politie waren in de meubelzaak veel mensen aanwezig toen het vuur werd geopend. De schutter is aangehouden.

De twee incidenten zijn de laatste in een reeks dodelijk schietpartijen die het land in de afgelopen tijd hebben geteisterd. Zo vielen op 16 maart acht doden in Atlanta (Georgia). Minder dan een week later kwamen tien mensen om het leven toen een man begon te schieten in een supermarkt in Boulder (Colorado). En vorige week werden vier mensen, onder wie een 9-jarige jongen, gedood in Orange (Californië).

President Joe Biden kondigde donderdag een reeks maatregelen aan om het vuurwapengeweld in zijn land aan te pakken. Hij noemde het wapengeweld in de Verenigde Staten een epidemie ,,die moet stoppen’’ en een internationale schande. Biden wil onder meer een verbod op aanvalswapens voor particulieren. Zo’n geweer is bijvoorbeeld de kalasjnikov (AK-47).