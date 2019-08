Doden en vermisten door supertyfoon in China

Zorgen om verdwenen Nora (15) nemen toe: 'Ze heeft een kleiner brein door zeldzame ziekte’

9:05 De zorgen om het lot van de in Maleisië verdwenen tiener Nora Quoirin (15) nemen alsmaar toe. Het meisje is nu zes dagen vermist en de politie lijkt met de grootscheepse zoekactie geen steek verder te komen. Vanwege een zeldzame ziekte is het van levensbelang dat het Britse meisje zo snel mogelijk gevonden wordt, zo liet de familie gisteren weten.