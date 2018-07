Doden en vermisten in Japan door extreme regenbuien

Duiker omgekomen bij reddingsac­tie Thaise voetballer­tjes

5:21 Bij de reddingswerkzaamheden van de twaalf Thaise voetballertjes en hun trainer in een grottencomplex in het noorden van Thailand is een duiker om het leven gekomen. De reddingswerker, Samarn Poonan, was buiten bewustzijn geraakt toen hij zuurstoftanks aan het plaatsen was in de grotten langs de potentiële vluchtroute.