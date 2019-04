Doden hotelaanslagen komen uit minstens zes landen

Het Nederlandse slachtoffer is een 54-jarige vrouw die in het buitenland woonde. Ze overleed bij de aanslag in het 5-sterrenhotel Cinnamon Grand Central in Colombo, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De identiteit van de Nederlandse is nog niet bekend. De identiteiten van de andere buitenlandse slachtoffers evenmin. Ze komen uit onder andere Amerika (1), China (1), Groot-Brittannië (2), India (1) en Portugal (1).