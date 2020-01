Dodental coronavirus loopt op naar 25, China grendelt 10 steden af

UPDATEHet aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is opgelopen van 18 naar 25. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld, is gestegen naar 830, meldden Chinese staatsmedia vrijdag. De Chinese autoriteiten besloten vrijdag nog eens vijf steden hermetisch af te grendelen. Daardoor zijn nu tien steden van de buitenwereld afgesloten, in een poging de verspreiding van het virus te voorkomen.

Het aantal besmettingen is met bijna tweehonderd patiënten toegenomen: de Chinese overheid sprak eerder van ongeveer 650 besmettingen.

De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan miljoenenstad Wuhan de hoofdstad is. Daar dook het virus voor het eerst op. Het openbaar vervoer in Wuhan en vier andere plaatsen in Hubei (Huanggang, Ezhouis, Chibi en Zhijiang) is daarom sinds donderdag stilgelegd. Vrijdag kwamen daar nog eens vijf steden bij: Huangshi, Xiantao, Enshi, Qianjiang en Xianning. In de afgesloten gebieden wonen ongeveer 30 miljoen mensen.

In Wuhan zijn ook veel openbare gebouwen gesloten.

Ook in andere landen zoals Japan, de VS, Thailand en Vietnam zijn gevallen van het virus ontdekt. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China, meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig niet op Wuhan.

Het Japanse ministerie van Gezondheid meldde donderdag een tweede besmetting in het land.

Het gaat volgens de autoriteiten om een man van in de veertig die in de Chinese stad Wuhan woont, waar het coronavirus voor het eerst opdook. De man is sinds zondag in Japan en is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) stelde donderdag na crisisberaad het nog te vroeg te vinden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

Nederland: overleg ministerie

Op het ministerie van Volksgezondheid vindt vrijdag overleg met experts plaats over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De bijeenkomst van het Outbreak Management Team is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een dergelijke bijeenkomst is gebruikelijk als er nieuwe virussen in de wereld opduiken, aldus het ministerie. Zo’n overleg werd eerder bijvoorbeeld ook belegd toen SARS en MERS opdoken. Nieuwe aankondigingen of maatregelen voor Nederland worden niet verwacht. Mogelijk praten de ambtenaren en experts volgende week verder.