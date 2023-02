Dodental cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt op

Biden fit verklaard bij jaarlijkse gezond­heids­test

De Amerikaanse president Joe Biden is weer zonder problemen door zijn jaarlijkse gezondheidscheck gekomen. De persoonlijke arts van Biden verklaarde donderdag dat uit het medisch onderzoek is gebleken dat de president ,,een gezonde, energieke 80-jarige man” is, die in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren.