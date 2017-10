Dodental door branden in Portugal stijgt

In Spanje vielen dit weekeinde drie doden. Brandweermensen vonden de lichamen van twee vrouwen in een uitgebrande auto op een weg in de regio Galicië. Het derde slachtoffer is een bejaarde man, die omkwam toen hij zijn dieren probeerde te redden. Door de honderden branden in het land moesten dorpen en steden worden geëvacueerd.