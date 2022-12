Dodental door ontploffen tankwagen in Zuid-Afrika opgelopen

Histori­sche 10 uur in VS werden maanden voorbereid: Zelenski reisde via Polen met Amerikaans toestel

Hij was slechts tien uur op Amerikaanse bodem, maar voor het bezoek van Volodimir Zelenski aan Washington werden alle registers opengetrokken. De reis werd in het grootste geheim voorbereid en pas wereldkundig gemaakt toen de Oekraïense president veilig, via Polen, in een Amerikaans regeringsvliegtuig zat.

22 december