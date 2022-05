Dodental explosie Havana loopt op naar 25, ook Spaanse toerist overleden

Onder de slachtoffers is ook een Spaanse toerist. Een tweede Spaanse toerist raakte zwaargewond. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft op Twitter zijn medeleven betuigd. ‘Er komt tragisch nieuws uit Cuba’, zei hij. Ook zei hij mee te leven met de nabestaanden, andere slachtoffers en het Cubaanse volk. Eerder was al bekend dat er ook een zwangere vrouw en een kind onder de doden waren.

Reddingswerkers doorzoeken ook zaterdag nog het puin, op zoek naar overlevenden. De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel bracht gisteren een bezoek aan de rampplek. Hij sprak over een gaslek als mogelijke oorzaak. ,,Het was zeker geen bom of aanval. Het is een heel ongelukkig ongeval.”

Hotel was nog dicht

Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel is weggeslagen. Het hotel, een van de bekendste van de stad, was dicht door de coronacrisis maar zou over een paar dagen weer opengaan. Op het moment van de explosie waren alleen arbeiders en medewerkers van het hotel in het gebouw aanwezig.