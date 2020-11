Dodental Filipijnen door tyfoon Vamco loopt op naar 53

Moeder na vakantie­dra­ma Maleisië: 'Ik hoorde stemmen in ons huisje vlak voor haar vermissing’

11 november De ouders van de Frans-Britse tiener Nora Quoirin die in augustus vorig jaar op raadselachtige wijze om het leven kwam tijdens een vakantie in Maleisië, zijn ervan overtuigd dat een onbekend persoon betrokken is geweest bij haar verdwijning en dood. Volgens de moeder is er vermoedelijk cruciaal bewijs verloren gegaan als gevolg van traag handelen van de politie.