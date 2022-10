Dodental Ian loopt op tot 77, nog 1 miljoen mensen zonder stroom

Orkaan Ian aan land in South Carolina; 2 miljoen mensen zonder stroom, dodental loopt op

Orkaan Ian is vrijdagmiddag (lokale tijd) aan land gegaan in de Amerikaanse staat South Carolina. De afgelopen dagen heeft de orkaan een spoor van vernieling achtergelaten in Florida. Het dodental is volgens CNN opgelopen tot zeker 42. De Amerikaanse zender baseert zich op cijfers van lagere overheden. De federale autoriteiten hebben 23 doden bevestigd.

1 oktober