Dodental Keniaans sektedrama stijgt tot boven de tweehonderd

Het dodental van het Keniaanse sektedrama is gestegen tot boven de tweehonderd. Zaterdag werden in het Shakahola-bos, in het zuidoosten van Kenia, nog eens 22 lichamen opgegraven, zo maakten de lokale autoriteiten bekend. Het totale dodental komt daarmee op 201.

Sekteleider en voormalig taxichauffeur Paul Nthenge Mackenzie van de Good News International Church had zijn leden ervan overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden. De eerste graven werden vorige maand ontdekt in een bos bij de kustplaats Malindi. Er wordt ook nog gezocht naar mensen die zich vermoedelijk in de bossen hebben verstopt. Er worden honderden mensen vermist.

Volgens de bevelhebber van de regio, Rhoda Onyancha, zijn tot op heden 26 mensen gearresteerd, onder wie Mackenzie en een “groep handlangers” die ervoor moesten zorgen dat niemand kon ontsnappen uit het bos of zou stoppen met het uithongeringsproces.

Zelf blijft Mackenzie volhouden dat hij onschuldig is. Hij zegt niemand te hebben aangezet tot vasten. En bovendien zou niemand tegen zijn zin zijn vastgehouden. ,,Is er ergens een omheining of hek gevonden waaruit blijkt dat deze mensen zijn opgesloten?’’, zo zou hij tegen journalisten van de Keniaanse krant The Nation hebben gezegd.

Ontbrekende organen

Uit de autopsies op de eerste lichamen is komen vast te staan dat de meeste slachtoffers van de honger zijn omgekomen. Sommigen, onder wie kinderen, waren echter gewurgd, geslagen of gestikt, liet het hoofd van de forensische operaties onlangs weten. Ook zouden bij sommige lichamen organen ontbreken, waardoor de gearresteerden ook verdacht worden van “een goed gecoördineerde orgaanhandel”.

Door het hoge aantal doden is de capaciteit in het mortuarium van het plaatselijke ziekenhuis al lang uitgeput. Het Keniaanse Rode Kruis heeft een koelcontainer naar de regio gebracht waarin de doden in eerste instantie kunnen worden opgeslagen.

De sekte werd in 2003 gesticht door de zelfbenoemde pastoor Mackenzie, een oud-taxichauffeur. Hij meldde zichzelf op 14 april bij de autoriteiten, nadat de politie na een tip het bos met massagraven was binnengegaan. Hij zou in hongerstaking zijn gegaan.