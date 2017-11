Dodental krachtige aardbeving Iran-Irak stijgt: 'Er wacht ons nog veel meer ellende'

Iran, dat ligt op diverse breuklijnen in de aardkorst en inmiddels veel ervaring heeft met noodhulp na aardbevingen, had gistermiddag al veldhospitalen ingericht. Met graafmachines werd naar overlevenden gezocht. Een van de problemen is dat het in dit gebied 's nachts erg koud kan worden en veel gasleidingen beschadigd zijn. ,,Er staat wat dat betreft nog een hoop ellende voor de deur", aldus een hulpverlener. Aan de Irakese kant blijkt bij Darbandikhan een dam in de Diyala-rivier gebarsten.



Een mooie humanitaire geste kwam van Turkije. Het getroffen gebied in Irak wordt bestuurd door Koerden, die overhoop liggen met president Erdogan vanwege een onafhankelijkheidsreferendum in het olierijke gebied. Turkije vergat het politieke geruzie en zond een vrachtvliegtuig met hulpgoederen. Ook een hulpkonvooi van 50 trucks is onderweg.