Dodental Maui opgelopen tot 89, OM kondigt onderzoek aan wegens ‘niet activeren sirenes’

Update met videoHet dodental als gevolg van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 89, zo maakte gouverneur Josh Green van de Amerikaanse staat bekend. De branden zijn daarmee de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar.

Green waarschuwde dat het dodental nog verder zal stijgen. ,,We willen dat mensen zich daarop voorbereiden”, zei hij tegen journalisten.

Politieteams met lijkenhonden doorzochten slechts drie procent van het zoekgebied, verklaarde politiechef John Pelletier. ,,Het gebied beslaat minstens 12 vierkante kilometer en zit vol stoffelijke resten van onze dierbaren. We hebben er tot nu toe 89 gevonden en pas twee geïdentificeerd”, zei hij. ,,Het dodental zal waarschijnlijk verder stijgen en niemand van ons kent de werkelijke omvang ervan.’’

Het vuur legde de historische badplaats Lahaina grotendeels in de as. Meer dan 2200 gebouwen raakten beschadigd of verwoest en meer dan 850 hectare land brandde af. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) zal wederopbouw van Lahaina zo’n 5,5 miljard dollar kosten (ruim 5 miljard euro).

In 2018 kwamen 85 mensen om het leven toen een bosbrand het stadje Paradise, in Californië, verwoestte. In 1918 eisten bosbranden in Minnesota en Wisconsin de levens van 453 mensen.

Onderzoek

Ondertussen zwelt de kritiek op de aanpak van het natuurgeweld aan. De procureur-generaal van Hawaï heeft een onderzoek aangekondigd. Volgens het Hawaii Emergency Management Agency (HIEMA) gingen de sirenes op het eiland niet af toen de bosbrand uitbrak. ,,Niemand van de staat en niemand van de provincie probeerde die sirenes te activeren op basis van onze gegevens’’, aldus een woordvoerder tegen CNN.

Wel werden andere waarschuwingssystemen actief via mobiele telefoons, radio en televisie, vertelde de woordvoerder. Dat de sirenes niet afgingen kwam volgens de woordvoerder onder andere doordat de vlammen zo snel om zich heen grepen en er al andere waarschuwingen waren afgegeven.

Uit een evaluatie van lokale en staatsdocumenten over de noodplanning zou blijken dat Hawaïaanse ambtenaren de dreiging van bosbranden hadden onderschat. Recente rapporten waarschuwden dat de financiering en de voorbereiding op de natuurramp onvoldoende waren, zo schrijft CNN.

Verbrande bomen en zwartgeblakerde auto's en huizen in het zwaar getroffen stadje Lahaina op het Hawaïaanse eiland Maui. © AFP

De Amerikaanse staat Hawaï heeft zo’n 400 sirenes waarvan 80 op Maui, schrijft CNN. Volgens een website van het eiland Maui over deze sirenes heeft Hawaï ‘het grootste geïntegreerde waarschuwingssysteem van buitensirenes ter wereld’.

Mensen zoeken tussen het puin naar persoonlijke eigendommen © AFP De sirenes worden gebruikt om te waarschuwen voor onder meer tsunami's, orkanen, overstromingen, bosbranden, vulkaanuitbarstingen en terroristische dreigingen.

Dodelijkste natuurramp

Dinsdagavond braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. De historische badplaats Lahaina werd grotendeels in de as gelegd. Het gebied is afgezet en mensen worden gewaarschuwd weg te blijven. Het dragen van mondkapjes en handschoenen wordt aangeraden, onder meer vanwege het gevaar van giftige deeltjes die vrijkomen in smeulende gebieden. Vrijwilligers delen voedsel, water en andere voorraden uit.

Op vrijdagavond, lokale tijd, verbleven ruim 1400 mensen in noodopvanglocaties. Het dodental overtreft die van een tsunami in 1960 waarbij 61 doden vielen. Daarmee zijn de branden de dodelijkste natuurramp op de eilandengroep sinds Hawaï toetrad tot de Verenigde Staten in 1959.

© ANP / EPA