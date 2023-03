Dodental treinramp Griekenland stijgt naar 57: alleen nog verkoolde lichamen tussen het puin

Een vrachttrein en een passagierstrein reden met snelheden tot 160 kilometer per uur over hetzelfde spoor tot ze frontaal in botsing kwamen, in de buurt van de stad Larissa. Door de enorme knal vlogen de inzittenden door de rijtuigen en er ontstond een grote brand.

Verkoolde lichamen

Naar verwachting wordt er nog tot vrijdag in het puin gezocht naar slachtoffers. Kans op het vinden van overlevenden is er nauwelijks, gezien de enorme temperaturen tijdens de brand. ,,Dit is het moeilijkste moment, dat we in plaats van levens te redden, lichamen moeten bergen”, zegt de 40-jarige reddingswerker Konstantinos Imanimidis tegen persbureau Reuters op de plaats van de ramp, op zo'n 230 kilometer ten noorden de Griekse hoofdstad Athene. ,,Temperaturen van 1200 graden of meer, dan kan niemand meer in leven blijven.”

De hulpdiensten vinden dan ook nog alleen verkoolde lichaamsdelen, bericht de omroep ERT. Griekse media melden dat familieleden DNA hebben afgegeven bij het ziekenhuis in Larissa en dat de eerste overledenen inmiddels zijn geïdentificeerd. Onder de slachtoffers zijn vermoedelijk veel studenten, die terugkeerden van een lang weekend.

Volledig scherm Een dronefoto van de treinramp. © REUTERS Door het ongeval is in Griekenland veel verdriet, maar er heerst ook woede. Critici vragen zich of de ramp voorkomen had kunnen worden. Het is al langer bekend dat het Griekse spoornetwerk in slechte staat verkeert. De opvolger van de woensdag opgestapte transportminister heeft modernisering en veilig treinverkeer beloofd.

Naar aanleiding van het ongeval staken treinmedewerkers donderdag uit protest over uitblijvende investeringen in bijvoorbeeld het personeel en modernere systemen. In Athene leggen metromedewerkers het werk eveneens neer omdat ze zeggen met dezelfde problemen te kampen. Een protest in de hoofdstad liep woensdagavond uit de hand. Ook donderdagavond werd in Athene door zo’n 2000 boze Grieken geprotesteerd.