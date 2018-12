Dodental van aanslag in Kabul loopt op tot 43

Video Fastfoodke­ten Zuid-Afri­ka mag kolonisa­tie niet bespotten op tv

9:00 De Reclame Code Commissie in Zuid-Afrika heeft een tv-commercial verboden waarin een landelijke fastfoodketen de draak steekt met de Nederlandse kolonisatie. In het reclamefilmpje stilt de zwarte ‘Big John’ - inspirator voor de gelijknamige kippenburger - zijn honger naar avontuur in de zeventiende eeuw met de kolonisatie van Holland.