Dodental van brugramp Genua op 42: dag van nationale rouw

Live videoVandaag is een dag van nationale rouw in Italië. Met de vondst van een 30-jarige man onder het puin van de snelwegbrug van Genua is het aantal doden vandaag opgelopen tot 42. Het dodental was nog niet officieel, omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd.

Eerder vandaag vonden reddingswerkers nog drie doden onder het puin. De drie, een negenjarig meisje en haar ouders, zaten in een auto die volledig geplet lag onder een groot betonblok dat deel uitmaakte van een van de pylonen van de brug.



Dinsdagmiddag begaf de brug het en stortten tientallen voertuigen naar beneden. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar lichamen. In ziekenhuizen liggen nog negen gewonde slachtoffers, waarvan zes in kritieke toestand.

Staatsbegrafenis

Vanochtend is er een staatsbegrafenis voor een aantal slachtoffers. Volgens Italiaanse media blijven verschillende nabestaanden weg uit onvrede. In La Stampa vertelt een opa van vier slachtoffers: ,,Ik wil dat iemand me de namen geeft van de gezichtsloze moordenaars die mijn familie hebben geruïneerd.''



Kardinaal Angelo Bagnasco, de aartsbisschop van Genua, heeft rouwenden tijdens de plechtigheid vertelt dat paus Franciscus bidt voor de doden en voor hen die leiden ten gevolge van de brugramp. De paus sprak Bagnasco op vrijdagavond over de telefoon troostend toe.



In zijn preek zei de aartsbisschop dat 'de wond in het hart van Genua diep is, door het grenzeloze verdriet om degenen die hun leven verloren.'' Ook sprak hij over de honderden die nu door de ramp dakloos zijn geworden. Bagnasco riep op tot solidariteit en moedigde aan om, in geestelijke zin, 'nieuwe bruggen te bouwen om samen te bewandelen''.

Gebouwen worden gesloopt

Volledig scherm Nabestaanden voor aanvang van de staatsbegrafenis van slachtoffers van de brugramp in Genua. © AP Zo'n zeshonderd Italianen moesten na het instorten van de brug hun huizen en appartementen verlaten. De gebouwen, waarvan sommige onder de brug staan, moeten volgens de autoriteiten worden gesloopt.



De Italiaanse wegbeheerder Autostrada, verantwoordelijk voor het onderhoudt van de snelweg in Genua, geeft vanmiddag een eerste persconferentie. Het bedrijf komt dan met voorstellen om nabestaanden en geëvacueerde mensen te helpen.

Politiek zwartepieten

In de politiek is het zwartepieten over het brugfiasco begonnen. De snelwegbeheerder, de huidige regering, de EU, de vorige regering: allemaal krijgen ze zware verwijten om de oren over nalatigheid en het vermeende achterstallig onderhoud.



De officier van justitie die het onderzoek leidt heeft nog geen formele verdachten aangewezen: ,,Daarvoor is het nu simpelweg te vroeg'', zei hij eerder deze week. Ondertussen heeft de burgemeester van de stad Benevento de Sint Nicolabrug gesloten. Die is eveneens ontworpen door Morandi, de architect van de brug in Genua.



Hét symbool van het drama, de vrachtwagen van supermarkt Basko, is inmiddels weggesleept van de rand. Bekijk hier de beelden.