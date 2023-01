Dodental van zelfmoordaanslag in moskee Pakistan loopt op tot 88, veel politieagenten onder slachtoffers

Het dodental van de zelfmoordaanslag in een moskee maandag in de Pakistaanse stad Peshawar is gestegen naar 88. Er worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De vrees is dat het dodental nog verder zal oplopen.

Ook vielen er minstens 160 gewonden, van wie sommigen in kritieke toestand verkeren. Premier Shehbaz Sharif veroordeelde de aanslag en zei dat de terroristen ‘niets met de islam te maken hebben'.

In de moskee in de noordwestelijke stad waren volgens de politie tussen de 300 en 350 mensen bijeengekomen voor het gebed, toen de aanslagpleger zijn bomvest tot ontploffing bracht. Een deel van het gebouw is ingestort en er liggen nog steeds mensen onder het puin, liet de politie weten. Een woordvoerder van een groot ziekenhuis in Peshawar zei dat meer dan tien mensen in kritieke toestand zijn binnengebracht.

De meeste slachtoffers zijn medewerkers van de politie, aangezien de moskee staat op een terrein waar ook het hoofdbureau van politie van de stad is gevestigd. Het hoofdkwartier van de plaatselijke politie, een kantoor van de Pakistaanse contraterrorisme-eenheid, een hoofdkwartier van de speciale politie-eenheid ‘de grensreserve’ en andere veiligheidsdiensten zijn vlak bij de moskee die door de explosie is verwoest.

Het is een zwaarbeveiligde zone, waar ook andere overheidsgebouwen staan, en het is onduidelijk hoe de aanslagpleger ongemerkt zo diep het terrein door kon dringen. De grens met Afghanistan is circa 40 kilometer verderop.

Volgens Pakistaanse media hebben de terroristische Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) de verantwoordelijkheid opgeëist. De TTP is een verzameling groepen van soennitische extremisten, voornamelijk van de bevolkingsgroep van de Pathanen (Pashtun), die etnisch en ideologisch, maar niet organisatorisch verwant zijn aan de Afghaanse Taliban.

Volledig scherm Mensen helpen de slachtoffers van de aanslag op de moskee. © AP

Geschreeuw en gehuil

Een overlevende, de 38-jarige politieagent Meena Gul, was in de moskee was toen de bom afging. Hij snapt niet hoe hij ongedeerd is gebleven, zegt hij tegen persbureau AP. Hij kon geschreeuw en gehuil horen nadat de bom ontplofte. Reddingswerkers proberen slachtoffers te vinden die nog steeds onder het puin vastzitten.

Premier Shahbaz Sharif veroordeelt in een verklaring het bombardement en beveelt de autoriteiten om de slachtoffers de best mogelijke medische behandeling te geven. Hij zweert ook ‘strenge actie’ tegen degenen die achter de aanval zaten. ,,De terroristen hebben niets met de islam te maken.” Ook VN-chef António Guterres heeft de aanslag veroordeeld als afgrijselijk.

In maart vorig jaar viel een zelfmoordterrorist van terreurbeweging Islamitische Staat een sjiitische moskee in Peshawar aan, waarbij 64 doden vielen. Het was de dodelijkste terreuraanslag in Pakistan sinds 2018. Pakistan kent een golf van aanslag sinds november, toen de Pakistaanse taliban hun staakt-het-vuren met regeringstroepen beëindigden.

