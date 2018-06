Dodental vulkaanuitbarsting Guatemala loopt verder op

VIDEO/Update Brandweer heeft grote brand in hotel Londen onder controle

1:39 De brandweer in Londen heeft de grote brand die was uitgebroken in het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental in Knightsbridge, onder controle. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, laat de Londense ambulancedienst weten. Er moesten 36 hotelgasten en 250 medewerkers van het hotel worden geëvacueerd.