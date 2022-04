Dodental Zuid-Afrika loopt op, vandaag verdronken ook nog een politievrouw en haar hond

Ook vandaag eiste de overstromingen nog slachtoffers. Een 42-jarige politievrouw en haar politiehond Leah verdronken toen ze in een rivier probeerden de lichamen van drie eerdere slachtoffers te bergen, zo meldt de grootste krant van Zuid-Afrika, de Daily Sun. Volgens de politie probeerde Leah haar baasje nog te redden maar werd ook zij door het water meegesleurd. Leah was een K9: dat is een term die gebruikt wordt voor honden die een uitgebreide training hebben gehad en daardoor geschikt zijn voor zeer specifieke taken.

De Britse koningin Elizabeth heeft haar steun betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden. van de overstroming in Zuid-Afrika. Een deel van Zuid-Afrika was gedurende de negentiende eeuw een kolonie van het Verenigd Koninkrijk. ,,Het Verenigd Koninkrijk leeft mee met Zuid-Afrika en steunt jullie in het herstel van deze vreselijke gebeurtenissen.”

De overstromingen hebben in het getroffen land het debat over klimaatverandering aangewakkerd. President Cyril Ramaphosa zei dat de ramp een direct gevolg was van de klimaatcrisis, maar veel mensen gaven de schuld aan de slechte afwatering en infrastructuur. Het is waarschijnlijk een combinatie van beide, schreef The Cape Times in een commentaar. ,,De dodelijke overstromingen toonden niet alleen de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, maar lieten ook zien hoe onvoorbereide regeringen, waaronder de onze, ermee omgaan. Deze gebeurtenissen herinneren ons er ook aan dat klimaatverandering niet langer iets is dat eraan komt. Het is er al. Maar de meeste gemeenten moeten de meest elementaire structuren om met rampen als deze om te gaan nog opzetten.”