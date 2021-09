Domper voor Trump: onderzoek bevestigt nederlaag in Arizona

Donald Trump verloor bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar ook in de grootste county in Arizona van zijn rivaal Joe Biden. Dat concludeert een organisatie die door Republikeinen in de staat was gevraagd om de uitslag nog eens tegen het licht te houden. Hiermee lijkt echter nog geen einde te komen aan de discussie over mogelijke verkiezingsfraude.

Trump heeft steeds volgehouden dat fraude hem stemmen heeft gekost bij de verkiezingen, maar kon niet bewijzen dat hij door gesjoemel heeft verloren. Uit het onderzoek van het bedrijf Cyber Ninjas komt zelfs het tegenovergestelde naar voren. Trump kreeg in Maricopa County 261 stemmen minder dan gedacht. Biden kreeg er juist 99 meer, berichten Amerikaanse media.

Die county is belangrijk, omdat de Democraat Biden bij de verkiezingen maar nipt won in Arizona, waar ruim 7 miljoen mensen wonen. Hij kreeg in die staat ongeveer 10.000 stemmen meer dan Republikein Trump. In Maricopa County was het verschil groter. Daar liep Biden uiteindelijk ongeveer 45.000 stemmen voor op zijn rivaal.

Het onderzoek in Arizona was grotendeels gefinancierd door aanhangers van Trump en rechtse groepen. Die legden ongeveer 6,7 miljoen dollar (5,7 miljoen euro) op tafel. De onderzoeksresultaten zijn nu gepresenteerd in de Senaat van Arizona. ,,De waarheid is de waarheid en de cijfers zijn wat ze zijn”, concludeerde de Republikeinse Senaatsvoorzitter Karen Fann.

Fraude

Trump had gisteren al voor de publicatie van het onderzoeksrapport in een schriftelijke verklaring beweerd dat uit het onderzoek was gebleken dat ‘ontegenzeggelijk sprake is van fraude’. Honderden aanhangers van de voormalige president waren voor de officiële presentatie van de onderzoeksresultaten naar de hoofdstad van Arizona gegaan.

Het is de vraag of Trump en zijn aanhangers door het rapport op andere gedachten worden gebracht. Hoewel de uitkomst van het onderzoek nauwelijks afwijkt van de officiële verkiezingsuitslag, zeggen onderzoekers dat ze wel zijn gestuit op potentiële misstanden. Zo zouden ruim 10.000 kiezers mogelijk hebben gestemd in meerdere counties.

De autoriteiten in Maricopa County reageerden geërgerd op dergelijke beweringen. Ze klagen in een officiële verklaring op Twitter dat Cyber Ninjas op een rommelige manier is omgegaan met aangeleverde gegevens. Informatie zou verdraaid zijn om het beeld te kunnen schetsen ‘dat er iets is misgegaan’.

Er is al maanden discussie over de betrouwbaarheid van het bedrijf van het onderzoek uitvoerde. Topman Doug Logan van Cyber Ninjas heeft volgens The New York Times de onbewezen theorie verspreid dat Trump in Arizona had verloren doordat was gesjoemeld met stemapparaten.

Volledig scherm © REUTERS