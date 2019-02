Donald Trump gaat speechen over eenheid, maar wat hij echt denkt staat op twitter

STATE OF THE UNIONDonald Trump gaat in zijn State of the Union oproepen tot eenheid. Maar hoeveel betekenen die woorden uit zijn mond? En is zo’n pompeuze toespraak nog wel zo nodig?

Trump spreekt om 3.00 uur vannacht Nederlandse tijd zijn troonrede-achtige toespraak over de staat van de VS uit. Volgens het Witte Huis zal het over de ‘grootsheid’ van het land gaan, en gaat de president een oproep doen om politieke verschillen opzij te zetten voor de natie.

Maar enkele uren voordat hij daaraan begon, haalde Trump nog uit naar een van de leiders van de oppositie, Chuck Schumer. Die klaagde dat Trump in zijn speech dan misschien wel eenheid predikt, maar ‘de andere 364 dagen van het jaar bezig is verdeeldheid te zaaien’. ,,Schumer is gewoon boos dat hij de Senaat niet heeft gewonnen, zoals hij dacht, nadat hij een fortuin had uitgegeven,” schamperde Trump op Twitter.

In officiële optredens in het Congres gedraagt de onbehouwen Amerikaanse president zich tot op heden altijd als vrij traditionele leider. Het is waarschijnlijk dat hij ook vanavond bedaard een vooraf opgestelde tekst voorleest. Om te weten wat Trump echt denkt, kan het wel eens verstandiger zijn om na afloop zijn Twitter-account in de gaten te houden.

Grensmuur

Trump spreekt naar verwachting onder meer over actieplannen om HIV te bestrijden en infrastructuur te verbeteren. Hij zal zeker de lage werkloosheid onder de aandacht brengen – de mooie cijfers leveren hem veel krediet op bij kiezers. Maar ook immigratie staat op de agenda. De grote vraag is hoever Trump zal gaan in een pleidooi voor zijn grensmuur, de splijtzwam die de overheid ruim een maand plat legde.

Trump overweegt om de noodtoestand uit te roepen om zo buiten het Congres om geld vrij te maken voor zijn muur, iets waar zelfs zijn eigen partij helemaal niet gelukkig mee zou zijn. Medewerkers verwachten dat hij zo’n besluit vannacht niet zal aankondigen, maar garanties bestaan niet in Trumpland.

Quote De State of the Union is meer een reality show geworden John Pitney De State of the Union stond voor vorige week op de agenda, maar voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi schrapte hem vanwege de shutdown. Dat geeft een nieuw perspectief op de toespraak die altijd goed is voor een pompeuze avond, met de partij van de president als applausmachine en veel aandacht voor de gezichtsuitdrukkingen van politieke sleutelfiguren en de kledingkeuze van vrouwelijke Congresleden.

Is dat circus wel zo nodig? Sommige commentatoren stellen voor er helemaal mee te stoppen. ‘Leeg politiek theater’, noemt historicus Stephen Mihm het in een artikel voor Bloomberg. ,,Door de jaren heen is de State of the Union ontaard in een reality show,” klaagt politicoloog John Pitney in de krant USA Today. ,,Een video op YouTube zou ook prima zijn.” Vroeger stuurde de president een brief naar het Congres.

Gepest

De gastenlijst is nu een belangrijk instrument voor president en Congresleden om een politiek punt te maken. Zo zit scholier Joshua Trump in de zaal. Hij is gepest met zijn achternaam, volgens de Trumps. First Lady Melania Trump probeert pesten te bestrijden. Ook familie van een slachtoffer van moord door een immigrant zonder papieren is op uitnodiging van het Witte Huis aanwezig.

Democraten nemen ambtenaren mee die zijn getroffen door de overheidssluiting. Verder zullen transgendermilitairen die Trump uit het leger wil weren aanwezig zijn, net als immigranten zonder verblijfspapieren die jarenlang voor Trumps bedrijf werkten, maar ontslagen zij nu hij een hoogoplopend immigratiedebat voert.