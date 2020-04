Donald Trump: Ik ben niet verantwoordelijk voor incidenten met schoonmaakmiddelen

Donald Trump kan zich niet voorstellen dat zijn omstreden uitspraken over het injecteren van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus hebben geleid tot een toename in het aantal incidenten met schoonmaakmiddelen in Amerikaanse huishoudens. Dat liet de Amerikaanse president tijdens een persconferentie weten.

Tientallen Amerikanen zouden de afgelopen dagen schoonmaakmiddel hebben geconsumeerd nadat Trump in een persconferentie suggereerde dat inname ervan het coronavirus zou kunnen genezen.

Alleen al in de Amerikaanse staat Maryland kwamen ruim honderd telefoontjes binnen. ,,Dit is een herinnering dat in geen geval een desinfecterend product via injectie, inname of een andere route in het lichaam mag worden toegediend”, liet de politie in een twitterbericht weten.

‘Kan het me niet voorstellen’

Niet alleen Maryland, maar ook andere Amerikaanse staten meldden dat ze vorige week een piek hebben gezien bij mensen die desinfectiemiddel inwendig gebruikten. Een verslaggever confronteerde Trump met de cijfers en vroeg hem of hij hier enige verantwoordelijkheid voor voelde. ,,Nee, ik weet het niet. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen”, reageerde de president.

Eerder zei Trump dat zijn uitspraken over het injecteren van desinfectiemiddelen niet letterlijk genomen moeten worden. Hij bedoelde het naar eigen zeggen sarcastisch. ,,Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, zei de president. ,,Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Storm van kritiek

De president kreeg na de persconferentie een storm van kritiek over zich heen. Experts waarschuwden dat het levensgevaarlijk is om een desinfectiemiddel te injecteren. De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, riep Amerikanen met klem op om de middelen vooral niet te drinken, te injecteren of op wat voor manier dan ook het lichaam in te brengen.

Trump kwam later terug op zijn opmerkingen en zei tegen journalisten dat hij het allemaal niet zo serieus bedoelde. ,,Ik stelde op sarcastische wijze een vraag aan verslaggevers als jij. Gewoon om te kijken wat er zou gebeuren.” Het Witte Huis had vanwege de rel al uitgehaald naar de media. Die kregen het verwijt dat ze Trump in een kwaad daglicht probeerden te stellen.

,,Laat het maar aan de media over om uitspraken van president Trump uit hun context te halen en met negatieve koppen te komen”, reageerde een woordvoerster. Ze stelde ook dat Trump steeds heeft gezegd dat mensen een arts moeten raadplegen over hun coronabehandeling.