Donald Trump troost gewonden bloedbad Dayton en negeert demonstranten

update/videoPresident Donald Trump en zijn echtgenote Melania hebben vanavond (Nederlandse tijd) een kort bezoek gebracht aan het Miami Valley Hospital in de stad Dayton (Ohio) waar afgelopen zaterdag de 24-jarige Connor Betts negen mensen doodschoot in een bar. Bij de schietpartij raakten 27 mensen gewond en kwam de schutter om het leven. Trump sprak in het zwaarbewaakte ziekenhuis met agenten die Betts ervan wisten te weerhouden nog meer slachtoffers te maken, met gewonden, nabestaanden en verplegend personeel.

Buiten het ziekenhuis stonden tientallen demonstranten met protestborden en spandoeken waarmee ze aandringen op maatregelen van de regering om de verkoop van wapens in Amerika en het bezit daarvan zo snel mogelijk aan banden te leggen. ‘We hebben een regulering van wapens nodig en geen mooie gedachten of gebeden', stond op één van de actieborden. Of: ‘De aanwezigheid van Trump hier vergroot juist het nationale trauma’ en ‘Doe eindelijk eens wat’. Hoewel de actievoerders schreeuwden, wandelde het presidentiële gezelschap omringd door bodyguards en politie rechtstreeks het ziekenhuis in. Dit tot grote teleurstelling van de aanwezigen buiten.

Het bezoek van de Trump-delegatie aan het ziekenhuis vond achter gesloten deuren plaats. Een woordvoerder twitterde dat de president ‘rustig van kamer naar kamer’ ging, tegen een gewonde overlevende zei dat ‘god hem in de gaten moet hebben gehouden’ en ook dat de slachtoffers moeten weten dat Trump hoe dan ook achter ze blijft staan. De sfeer van de ontmoeting werd door de Stephanie Grisham, de aanwezige woordvoerder van het Witte Huis, getypeerd als ‘krachtige momenten'. Trump werd ontvangen door onder anderen de gouverneur van Ohio en de burgemeester van Dayton, een stad die inclusief voorsteden circa 800.000 inwoners telt en 600 kilometer van Washington verwijderd ligt. De president bracht overigens geen bezoek aan de plek in Dayton waar het bloedbad plaatsvond.

Na het bezoek aan Dayton spraken burgemeester Nan Whaley en senator Sherrod Brown van Ohio kort met de toegestroomde pers. Volgens Whaley heeft zij bij president Trump de noodzaak van de beheersing van wapens in de Verenigde Staten onder de aandacht gebracht. ,,Negen mensen overleden in Dayton door een wapen dat heel eerlijk gezegd niet legaal had mogen zijn”, aldus de burgermeester. ,,Ik vrees voor nog meer massashootings als Washington niet snel in beweging komt.” Brown diep de republikeinse senaatsleider Mitch McConnell per direct op te ‘stoppen met zijn verslaving aan de wapenlobby’. Whaley voegde daar nog aan toe dat de slachtoffers en hulpverleners die Trump in het ziekenhuis ontmoette ‘dankbaar waren dat hij was gekomen’.

Eerder deze week zei Trump dat de daders van de schietpartijen ‘geestelijk gestoord zijn en dat dat de oorzaak is van het extreme geweld’. Het Witte Huis ageerde fel tegen de geuite beschuldigingen dat de president schuldig is aan bloedbaden. ,,Trump haalde niet de trekker over”, aldus een van zijn woordvoerders. Indirect wordt de president toch verantwoordelijk gehouden voor het grote aantal schietpartijen in de VS.

Volledig scherm President Donald Trump en zijn echtgenote Melania Trump bij aankomst in Dayton (Ohio). © AP

Psychische problemen

Tijdens de schietpartij kwam ook de 22-jarige zus van dader Connor Betts om het leven. Inmiddels is duidelijk dat Betts psychische problemen had, een eenling met weinig sociale contacten was en gewelddadige denkbeelden had. Zo werd hij ooit geschorst op de middelbare school omdat hij in de toiletten lijstjes had opgehangen met namen van mensen die wat hem betreft dood moesten. De schutter bestelde zijn automatische wapen online en haalde het vervolgens op bij een handelaar in Dayton.

Het democratische congreslid Tim Ryan uit Ohio noemde het bezoek van Trump aan Dayton en El Paso al op voorhand een misser. ,,De president is niet in staat de juiste emoties te tonen die nodig zijn bij een poging om het land te genezen”, aldus Ryan. Hoewel veel actievoerders hun ongenoegen uitten over de regering Trump, was in Dayton ook sprake van voorstanders die de president juist een warm hart toedragen. Zo stond in de buurt van het ziekenhuis een truck met daarop posters geplakt met teksten als ‘stem in 2020 op Trump’.

El Paso

Na het bezoek aan Dayton vliegt Trump door naar El Paso in Texas waar de 21-jarige Patrick Crusius zaterdag 22 mensen doodschoot onder wie acht Mexicanen. De president zal ook daar zijn medeleven tonen en nabestaanden troosten. Vooral in El Paso, waar een grote Mexicaanse gemeenschap woont (83 procent van de bewoners is Spaanstalig) en waar ook altijd veel Mexicanen van de andere kant van de grens komen winkelen, zal het voor Trump niet meevallen de juiste woorden te vinden. Heel wat inwoners van de stad zijn teleurgesteld in Trump en zien een verband tussen de haatverklaring van de nog levende schutter ten opzichte van Mexicanen en de agressieve teksten die Donald Trump, zowel als presidentskandidaat en als president, over Mexicaanse migranten heeft uitgesproken.

De burgemeester van El Paso, Dee Margo, reageerde in zeer ongebruikelijke en formele termen op het bezoek van de president. Hoewel Trump de schietpartijen en ook de ideologie van de schutter in El Paso heeft veroordeeld, vinden velen dat niet geloofwaardig. Ook dat de president de duidelijk door anderen geschreven tekst van medeleven heel schools voorlas en niet spontaan woorden van troost kon vinden, is veel becommentarieerd in de Amerikaanse media.

Tijdens het bezoek aan El Paso wordt de nodige oproer verwacht. Om die reden zijn door het witte Huis nog geen mededelingen gedaan over de locatie die de president zal bezoeken en of hij in het openbaar zal spreken. Hoe dan ook is een ‘leger’ veiligheidsmensen uitgerukt om het bezoek van Trump aan El Paso in goede banen te leiden. Uren voor zijn aankomst in de stad stonden honderden actievoerders al te wachten bij het winkelcentrum waar de schutter toesloeg. Onduidelijk is nog of de president de plek des onheils zal bezoeken of zich, net als in Dayton, beperkt tot een bezoek aan een ziekenhuis.

Volledig scherm Demonstranten in Dayton. © AP

Volledig scherm Actievoerders bij het ziekenhuis in Dayton. © AP