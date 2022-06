Doodrijder Berlijn voorlopig in psychiatrische kliniek, aanwijzingen van paranoïde schizofrenie

De 29-jarige doodrijder die woensdag in het centrum van Berlijn inreed op een schoolklas, wordt voorlopig opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek. Dat heeft een rechtbank in de Duitse hoofdstad beslist na een verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie (OM). Er zijn aanwijzingen dat Goran H. lijdt aan paranoïde schizofrenie.

Bij die aandoening komen symptomen als hallucinaties en wanen voor. Onder invloed daarvan zou de verdachte hebben gehandeld. Onderzoek moet nu uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is. De rechtbank in Tiergarten, de wijk waarin het drama plaatsvond, besliste donderdagmiddag dat Gor H. moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. De onderzoeksrechter gaf een plaatsingsbevel af, meldde de officier van justitie op Twitter.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde de twintiger van één moord en 31 pogingen daartoe maar de rechtbank stelde dat laatste aantal naar beneden bij tot 17 moordpogingen. ‘Bij minder ernstig gewonden wordt de opzet om te doden niet langer geaccepteerd', luidde het. Daarnaast wordt Gor H. beschuldigd van gevaarlijke tussenkomst in het verkeer. Het OM gaat uit van ontoerekeningsvatbaarheid bij de verdachte. ,,Op dit moment is onze prognose dat het waarschijnlijker is dat de man handelde onder invloed van een geestesstoornis dan dat hij daadwerkelijk zelf schuldig was en toerekeningsvatbaar is’’, verklaarde woordvoerder Sebastian Büchner tegen Der Tagesspiegel.

De politie gaat ervan uit dat H. alleen handelde, zo maakte ze donderdagmorgen bekend. Ze sprak toen al over aanwijzingen van een opzettelijke daad van een vermoedelijk geesteszieke man maar wilde zich daarop nog niet vastpinnen. Een politieke motivatie en een terroristisch motief werden uitgesloten.

Posters

In de wagen waarin de Duits-Armeense twintiger reed, werden weliswaar posters en documenten met politieke uitlatingen over Turkije gevonden maar de Duitse BVD beschikt niet over belastende informatie tegen Gor H. Dat benadrukte deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Iris Spranger (SPD) woensdagavond tegenover de nieuwszender RBB24. Volgens haar wees alles erop dat de verdachte opzettelijk handelde onder invloed van een psychisch stoornis. Ooggetuigen van het drama in de zogenoemde City-West verklaarden dat ze de indruk hadden dat de automobilist opzettelijk was ingereden op de groep mensen omdat hij extra gas gaf.

Politiechef Barbara Slowik benadrukte eveneens dat er geen relevante informatie was over een politieke daad. Armenië en Turkije ruziën al jaren over verschillende kwesties, met name over de massamoord op 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in 1915. Verder onderzoek moet uitwijzen van wie de gevonden posters en documenten zijn. H. gebruikte de grijze Renault Clio van zijn oudere zus met wie hij in de Berlijnse wijk Charlottenburg woont.

Schoolreis

De twintiger reed er woensdag iets voor 10.30 uur met hoge snelheid mee in op een groep mensen op het voetpad. Daarna reed hij volgens ooggetuigen nog 200 meter door op de weg, botste tegen een wagen en draaide terug het voetpad op. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in de etalage van een parfumerie. De groep mensen bleek een klas te zijn van een middelbare school uit Bad Arolsen, zo’n 50 kilometer ten noordwesten van Kassel (Hessen).

Een leerkracht, een 51-jarige vrouw, bezweek ter plaatste aan haar verwondingen. Haar collega raakte zwaargewond. Hij verkeert in levensgevaar. Ze begeleidden 24 leerlingen van de vierde klas. Van hen raakten veertien gewond van wie zeven zwaargewond maar ze verkeren niet in levensgevaar. Daarnaast raakten volgens de politie zeventien voorbijgangers in verschillende mate gewond. Zij kregen medische behandeling.

Medicijnen

De verdachte, die in 2015 werd genaturaliseerd tot Duitser, belandde woensdagmorgen na zijn daden in een ziekenhuis voor onderzoek. Hij maakte na zijn arrestatie een verwarde indruk en zei tegen omstanders herhaaldelijk ‘help alstublieft’. Laat in de avond werd H. overgebracht naar een politiebureau. Intussen was zijn woning doorzocht. Daarbij werden onder andere medicijnen en een computer in beslag genomen. Hij was bij de politie al bekend vanwege onderzoeken naar eigendomsdelicten (huisvredebreuk en diefstal), het toebrengen van lichamelijk letsel en belediging.

Volledig scherm Ook voor de Kaulbach-middelbare school in Bad Arolsen laten mensen bloemen en kaarsjes achter voor de gedode lerares, haar zwaargewonde collega en de veertien leerlingen die gewond raakten tijdens hun verblijf in Berlijn. © REUTERS

Volledig scherm De Duitse minister voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd Lisa Paus (Groenen) legde donderdagmorgen bloemen neer op de plek van het drama. © AFP