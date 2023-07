Doodsoorzaak acteur Julian Sands kan niet worden vastgesteld

Sands was maandenlang vermist, nadat hij in januari was gaan wandelen in een onhergzaam gebied op ongeveer een uur rijden van de stad Los Angeles. Zwaar weer in het gebied bemoeilijkte de zoektocht naar de acteur. Zijn lichaam werd uiteindelijk eind juni door wandelaars gevonden in de buurt van de plek waar hij voor het laatst was gezien.

Door de toestand van dit lichaam kon niet worden bepaald wat precies de reden van zijn overlijden is geweest. Volgens de woordvoerder van de sheriff is dit ‘gebruikelijk in dit soort gevallen’. Op de overlijdensakte van de 65-jarige acteur staat bij de doodsoorzaak daarom ‘ongedefinieerd’.

Sands was volgens zijn familie een ervaren bergbeklimmer. Het was niet de eerste keer dat hij wandelde op de berg Mt. Baldy. De Brit was met name bekend van de films A Room with a View en Leaving Las Vegas en de tv-serie 24.