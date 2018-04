Doodsoorzaak Nick (15) uit België bekend: zelfdoding

Eerder deden andere scenario's de ronde. Aanvankelijk ontstond het vermoeden dat het om een fatale roofoverval ging. Na de resultaten van de autopsie sprak de vader van Nick het vermoeden uit dat hij aangereden was, en dat de dader een roofmoord in scène had gezet om zijn daad te verdoezelen.



De 15-jarige Nick was zondagavond op bezoek bij een vriend. Daar vertrok hij rond 22.10 uur, maar hoewel de vriend vlakbij woonde, was Nick om 23 uur nog steeds niet thuis. De jongen werd later levenloos gevonden op een plek die helemaal niet op zijn normale weg naar huis lag.