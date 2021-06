Doodstraf voor Japanse ‘zwarte weduwe’ (74) die zieke minnaars vergiftigde: ‘Een wrede misdaad’

Verdachte steekinci­dent Duitsland aange­klaagd voor moord, motief nog onduide­lijk

26 juni De Somalische verdachte (24) van de steekpartij in het Duitse Würzburg is aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord. Het motief is nog onduidelijk. De politie zei zaterdag dat er haatberichten bij de verdachte thuis zijn gevonden. De meeste slachtoffers waren vrouwen, maar het is volgens de politie niet bekend of dit met opzet was of toevallig.