Doodstraf voor man die zijn vijf kinderen vermoordde, ondanks pleidooi van hun moeder

Een jury in de Amerikaanse staat South Carolina heeft donderdag een man ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vijf kinderen in hun stacaravan in 2014. Na de moord reed hij met hun lijkjes door verschillende staten en dumpte ze uiteindelijk in Alabama. De moeder van de kinderen had eerder deze week nog gevraagd om de man niet de doodstraf te geven.

De juryleden twijfelden tussen de doodstraf en een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor Timothy Jones. Vorige week werd hij door dezelfde jury schuldig bevonden voor de moord op Merah (8), Elias (7), Natahn (6), Gabriel (2) en Abigail (1). Uiteindelijk koos de jury toch unaniem voor de doodstraf.

In zijn slotpleidooi stelde openbaar aanklager Rick Hubbard donderdag dat de moord op de kinderen de doodstraf verdiende. ,,Laat de straf passen bij de misdaad’’, zei Hubbard tegen de jury. ,,Hij is een massamoordenaar.’’



Casey Secor, advocaat van Jones, herinnerde de juryleden eraan dat Jones’ moeder was opgenomen met schizofrenie, een aandoening die erfelijk kan zijn. ,,Hoeveel doden moet de familie Jones nog meemaken? De doodstraf is in geen enkele zaak een vereiste’’, stelde hij.

Volledig scherm Timothy Jones senior, de vader van de veroordeelde, barst in tranen uit na het uitspreken van het vonnis. © AP

Tijdens de hoorzitting over de strafmaat, die een week duurde, kreeg de jury gruwelijke foto’s te zien van bewijsmateriaal en pijnlijke getuigenissen te horen van familieleden en leerkrachten van de kinderen. Jones’ vader, Timothy Jones senior, pleitte voor het leven van zijn zoon en ontblootte in de rechtszaal zijn rug om de tatoeages van zijn vermoorde kleinkinderen te tonen.

Ook Jones’ ex-vrouw Amber Kyzer wilde niet dat hij de doodstraf zou krijgen. ,,Hij toonde mijn kinderen absoluut geen genade. Maar mijn kinderen hielden van hem’’, aldus Kyzer. ,,Niets rechtvaardigt wat je gedaan hebt’’, zei ze tegen haar ex-man.

Volledig scherm Amber Kyzer, de moeder van de vermoorde kinderen. © AP

Timothy Jones werd in september 2014 gearresteerd in Mississippi. Hij leidde de politie naar de lijkjes van de kinderen, die hij in vuilniszakken had gewikkeld en achtergelaten in Alabama. Hij bekende tegenover de agenten dat Natahn gestorven was nadat hij hem strafte en dat hij vervolgens de vier andere kinderen wurgde.

In een telefoongesprek vanuit de gevangenis in 2014 vertelde Jones dat ,,zijn stoppen doorsloegen’’ nadat hij de zesjarige Natahn had vermoord, omdat het jongetje huilde om zijn moeder. ,,Een gremlin-stem’’ had hem vervolgens opgedragen om de andere kinderen om het leven te brengen, getuigde een psychiater.

De openbaar aanklager schilderde Jones echter af als een zelfzuchtige, kwaadaardige man die zijn kinderen sloeg en hen vermoordde uit angst om betrapt te worden.