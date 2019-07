Doodstraf weer geactiveerd in Amerika

Arizona was gestopt met de uitvoering van de doodstraf na een opzienbarende, verprutste, executie waarbij een veroordeelde man in twee uur tijd liefst 15 keer een dodelijke injectie kreeg toegediend omdat het middel slecht werkte. Arizona heeft 116 gedetineerden in de dodencel. Veertien van hen hebben alle mogelijke middelen van beroep tegen hun straf verbruikt en komen nu in aanmerking voor daadwerkelijke executie, aldus openbaar aanklager Mark Brnovich gisteren. ‘Degenen die de ultieme misdaad plegen verdienen de ultieme straf’, schrijft hij in een toelichting.

Eerder deze week kwam de Amerikaanse minister Barr met de aankondiging van de executie van vijf terdoodveroordeelden. De vijf mannen, Daniel Lewis Lee, Lezmond Mitchell, Wesley Ira Purkey, Alfred Bourgeois en Dustin Lee Honken, zullen in de eerste twee weken van december worden terechtgesteld.

Voorstander

Tegenstanders van de doodstraf zien in het initiatief van de minister de hand van Donald Trump. Die is een uitgesproken voorstander van uitvoering van de doodstraf, vooral als het gaat om moordenaars van politiemannen. Ook drugsdealers en massamoordenaars moeten volgens de president terechtstaan. De timing van de aangekondigde hervatting van terechtstellingen lijkt niet toevallig. Als geen ander weet Trump dat er een verkiezingsjaar aankomt en een groot deel van zijn achterban zal applaudisseren als moordenaars hun straf niet ontlopen. Of zoals minister Barr het verwoordde: ,,We zijn het aan de slachtoffers en hun families verplicht om de straffen uit te voeren die ons justitioneel systeem hen opgelegd heeft.”

Het Amerikaanse Congres heeft de vijf executies inmiddels al goedgekeurd. De Amerikaanse senator Diana Feinstein (Democraten) en tegenstander van de doodstraf is teleurgesteld. ,,De overheid zou moeten ijveren de uitvoer van deze wrede straffen te stoppen, niet om dat aan te moedigen”, luidt de boodschap. Sinds de jaren negentig was de steun onder de Amerikaanse bevolking voor de doodstraf afgenomen.

Bomber

Op dit moment zitten er 62 terdoodveroordeelden in ‘death row’. Onder hen ook de ‘Boston Bomber’, Dzjochar Tsarnajev. Bij de aanslag die hij in 2013 pleegde op de marathon van Boston vielen drie doden en honderden gewonden. Zestien van hen verloren ledematen. Van de moordenaars is 62, 43,6 procent blank, 41,9 procent zwart en 11,3 procent latino, aldus het Death Penalty Information Center. Bijna de helft van de doodstraffen werd uitgesproken in drie staten: Texas, Virginia en Missouri. Volgens tegenstanders van de doodstraf geeft dat laatste aan de straffen niet overal hetzelfde zijn.

De vijf die in december terechtstaan zijn:

Danny Lee (46) behoort tot een extreemrechtse organisatie die in 1996 een familie in Arkansas vermoordde in een complot tegen niet-blanken. Ook een meisje van acht werd door hem en zijn medeplichtige vermoord.

Lezmond Mitchel (37), vermoordde dertig jaar geleden een 63-jarige vrouw en dwong haar kleindochter (9) naast het lijk te zitten dat hij in zijn auto vervoerde. Daarna sneed hij het meisje de keel door. Hij onthoofde en verminkte de lichamen.

Dustin Honken (51) vermoordde in 2004 twee mannen met wie hij drugs smokkelde en daarna twee vrouwen die tegen hem konden getuigen. Ook de dochters van tien en zes van een van de vrouwen schoot hij dood.

Wesley Purkey (67) verkrachtte en vermoordde dertig jaar gelden een meisje van 16 wier lichaam in stukken sneed. Eerder vermoordde hij een vrouw van 80 met een hamer.

Alfred Bourgeois (54) martelde, verkrachtte en vermoorde zijn eigen dochtertje van twee.