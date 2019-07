Doorbraak na 36 jaar: Vaticaan opent graven in zaak verdwenen Emanuela (15)

De familie van Emanuela Orlandi heeft de afgelopen jaren met grote regelmaat geklaagd over het gebrek aan medewerking van het Vaticaan en is nu blij met ‘deze doorbraak’, aldus persbureau ANSA. Volgens de planning moet het op donderdag 11 juli gebeuren.

Anonieme brief

Emanuela Orlandi, een inwoner van Vaticaanstad en de dochter van een functionaris van de bank van het Vaticaan, verdween in 1983 toen ze op weg was naar een muziekles. Haar lichaam werd ondanks jarenlange zoektochten nooit gevonden.

Een paar maanden geleden ontving haar familie een anonieme brief waarin beweerd werd dat het vijftienjarige meisje begraven ligt in een tombe op het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi, een kerkhof in Vaticaanstad waar Duitsers, Oostenrijkers, Nederlanders en Vlamingen begraven liggen. Bovenop de tombe staat het standbeeld van een marmeren engel die naar de grond wijst. ,,Zoek daar waar de engel wijst”, schrijft de anonieme tipgever in de brief.

Mysterieus

De verdwijning van Emanuela Orlandi staat bekend als een van de meest mysterieuze vermissingszaken ter wereld. In de loop der jaren zijn er allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos.

Ook werd gespeculeerd over een link met de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981 of een link met de georganiseerde misdaad en de ondergang in 1982 van de Banco Ambrosiano, waarvan het Vaticaan aandeelhouder was. Volgens een andere theorie zou ze gegijzeld zijn om de vrijlating af te dwingen van Mehmet Ali Agca, een Turkse schutter die in 1981 probeerde Paus Johannes Paulus II te vermoorden.

In de onderzoeken naar de verdwijning van Orlandi komt de inmiddels niet meer bestaande bende Banda della Magliana vaak voor. De duistere bende was een soort Romeinse maffia. Van de zes personen die ooit werden verdacht van doen te hebben met de verdwijning van Orlandi, waren er vijf lid.

Anonieme beller

In 2005 beweerde een anonieme beller in een Italiaans tv-programma dat het geheim van haar ontvoering mee in het graf werd genomen door Enrico ‘Renatino’ De Pedis, een maffiabaas die in de jaren 1980 de gevreesde Magliana-bende leidde. Zijn graf werd uiteindelijk opgegraven in 2012, maar er werd geen verband gevonden met de dood van Orlandi.